Felipe Melo torna all’attacco e lo fa senza filtri: dopo le provocazioni dell’andata, l’ex centrocampista ha pubblicato una stories su Instagram per rispondere ai tifosi della Juve dopo l’eliminazione in Champions League contro il Galatasaray.

Dopo il match contro il Galatasaray, Felipe Melo ha voluto distinguere nettamente tra club e tifosi: «Devo dire che ho massimo rispetto per la Juve, per la società. È una delle più grandi al mondo, importantissima. E anche per i giocatori, che hanno fatto una grandissima partita».

Poi però l’affondo diretto contro chi lo ha attaccato sui social:

«Ma tutti i tifosi che sono venuti sul mio Instagram a parlare troppo… devono stare zitti e andare a casa. Tutti zitti e andare a casa. Il Galatasaray è passato. Avete parlato troppo. Adesso a dormire, a dormire a casa!».

Un messaggio ripetuto più volte e senza giri di parole: rispetto totale per la Juventus, zero pazienza per i tifosi che lo hanno criticato.

GUARDA IL REEL COMPLETO SUL CANALE YOUTUBE DI RADIO RADIO – LO SPORT