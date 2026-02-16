Le strade di Inter e Milan tornano a incrociarsi sul calciomercato: ecco le ultimissime su un possibile affare.

Inter e Milan sono le principali candidate a contendersi lo scudetto quest’anno, ma intanto è pronto ad accendersi nuovamente il derby, questa volta in sede di calciomercato. Il club rossonero, infatti, è sulle tracce di una vecchia conoscenza nerazzurra e nei prossimi mesi potrebbe addirittura concretizzarsi quello che sarebbe sicuramente un clamoroso affare.

Secondo quanto riportato in queste ore dalla redazione di ‘Calciomercato.it’, il direttore sportivo Igli Tare avrebbe messo gli occhi su Cesare Casadei, centrocampista classe 2003 di proprietà del Torino. Il ragazzo originario di Ravenna vanta un trascorso proprio con la casacca dell’Inter avendo giocato nelle giovanili nerazzurre dal 2018 al 2022.

Casadei piace per caratteristiche tecniche e per l’età e andrebbe a prendere il posto di Loftus-Cheek: il Milan nelle prossime settimane potrebbe avviare i primi discorsi con l’entourage di Casadei per poi mettere sul piatto circa 14 milioni di euro per convincere il Toro a cedere il calciatore al termine della stagione in corso. Un trasferimento assurdo, che rischia di accendere nuovamente il derby tra Inter e Milan.