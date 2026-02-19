Andrew Mountbatten-Windsor, l’ex principe Andrea, fratello di re Carlo III, è stato arrestato stamattina dalla polizia di Thames Valley. Lo riporta la BBC. L’uomo di 66 anni è finito in manette con l’accusa di cattiva condotta nell’esercizio di funzioni pubbliche. L’arresto è avvenuto nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk. Secondo quanto riferito dalla BBC e confermato dalla polizia, gli agenti stanno perquisendo due abitazioni: una nel Berkshire e l’altra proprio nel Norfolk. Non è stato ancora diffuso un comunicato ufficiale con il nome, ma varie fonti concordano nell’identificare l’indagato nell’ex duca di York.

Il fascicolo ruota attorno ai vecchi legami con Jeffrey Epstein. In particolare, gli inquirenti sospettano che Andrea, quand’era inviato speciale per il commercio britannico, abbia passato documenti riservati o informazioni sensibili proprio a Epstein. Il materiale emerso di recente da nuove rivelazioni e file legati al caso Epstein avrebbe spinto la procura a riaprire l’indagine in chiave penale.