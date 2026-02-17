Epstein? “Non lavorava per Israele”, dice Tucker Carlson. L’ex giornalista della Fox è stato recentemente intervistato da Hadley Gamble. Il tema? Gli Epstein files, i documenti rilasciati dagli USA che continuano a inquietare tutto il mondo, nonostante i primi tempi fosse indicato più come il solito “complotto”. “Questo tizio, Jeffrey Epstein, scrive come un bambino – commenta Tucker Carlson nel corso dell’intervista – e non mostra in nessun punto dei suoi scritti o delle sue registrazioni video segni di genialità. Eppure conosceva tutti. Tutti. In ogni Paese. E ha la parola su ogni evento del momento in cui vive. Specula sulla crisi finanziaria globale. Discute della caduta di Gheddafi in Libia prima che accada! E cerca di capire come trarne profitto”. Nonostante tutti i tragici eventi descritti nei documenti, nessuno è stato ancora arrestato. Lo osserva la giornalista durante l’intervista a Carlson, che risponde senza filtri.