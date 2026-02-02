Novità importantissime in casa Juve a poche ore dalla fine del calciomercato invernale: tutti i dettagli.

C’era la Juve sulle sue tracce e la strada per un suo trasferimento a Torino sembrava ormai in discesa e, invece, il futuro di Marcos Leonardo sarà targato Atletico Madrid. Ennesima beffa, dunque, per la dirigenza bianconera che dovrà per forza di cose virare su altro profili per regalare a Spalletti un nuovo centravanti.

A fornire ulteriori dettagli su questa clamorosa operazione ci pensa l’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, secondo cui la trattativa tra Atletico e Al Hilal (club proprietario del cartellino) sarebbe in fase molto avanzata e l’attaccante brasiliano classe 2003 è vicinissimo al trasferimento nella capitale spagnola.

Diego Simeone, dunque, beffa la Juve e mette le mani su un calciatore di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro. Bianconeri che, invece, dovranno decidere se fermarsi all’acquisto di Boga (a Torino in queste ore per le visite mediche di rito) o se provare a prendere un altro attaccante. Lo scopriremo nelle prossime ore e vi terremo sicuramente aggiornati su questa e su altre vicende di casa Juventus.