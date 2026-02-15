Pessime notizie per la Juventus sul mercato: ecco cosa sta succedendo in queste ore in casa bianconera.

Si chiama Ederson José dos Santos Lourenço da Silva, meglio noto come Ederson, il grande obiettivo di mercato della Juve in vista della prossima stagione. Il centrocampista brasiliano classe ’99, che è legato all’Atalanta da un contratto fino al 30 giugno 2027, è considerato in casa bianconera il profilo ideale per far compiere il definitivo salto di qualità alla squadra allenata da Spalletti.

Ma adesso arrivano pessime notizie per la Juventus. Secondo quanto riportato in queste ultime ore dal giornalista Matteo Moretto a ‘Radio Marca’, l’Atletico Madrid sarebbe pronto ad accelerare tra fine febbraio e inizio marzo e avrebbe intenzione di chiudere l’affare Ederson con l’Atalanta.

Una pessima notizia per la Juve che, dunque, rischia di dover virare su altri calciatori per rinforzare la propria mediana. Comolli e il direttore sportivo Ottolini ci proveranno sicuramente anche perché i rapporti tra bianconeri e nerazzurri sono ottimi, ma l’inserimento dell’Atletico di Simeone rischia di essere decisivo per il trasferimento di Ederson nella Liga spagnola.