Un asteroide potrebbe colpirci da un momento all’altro e nessuno ve ne parla

L’esplosione dell’asteroide sopra Chelyabinsk nel 2013 ha segnato un punto di non ritorno nella percezione collettiva del rischio cosmico. Un corpo di appena quindici metri, viaggiando a oltre 60.000 chilometri orari, è bastato a ferire più di 1.500 persone e danneggiare migliaia di edifici. Non fantascienza, ma un promemoria concreto: la Terra è immersa in un ambiente dinamico, attraversato da residui antichissimi della formazione del Sistema Solare. Ed è proprio da questi frammenti che oggi la scienza cerca risposte, mappe e strategie di difesa.

Frammenti primordiali, non mostri cosmici

«Gli asteroidi non nascono come minacce», chiarisce Monica Lazzarin ai microfoni di Astrea, docente di Fisica e Astronomia all’Università di Padova. «Sono residui della formazione del Sistema Solare, frammenti antichi che seguono orbite stabili attorno al Sole». Il pericolo emerge solo quando dimensioni, composizione e traiettoria permettono a un oggetto di sopravvivere all’ingresso in atmosfera. Un corpo di cinque metri può raggiungere il suolo, uno di cento metri può generare un cratere profondo e un’onda d’urto distruttiva. Su scala energetica, un impatto di dieci metri equivale a 3.000 bombe di Hiroshima; uno di un chilometro a milioni. Ordini di grandezza che spiegano perché il monitoraggio sia diventato una priorità scientifica globale.

Una mappa chimica delle origini

La composizione degli asteroidi riflette con precisione la regione del Sistema Solare in cui si sono formati. «La distanza dal Sole determina temperature e materiali disponibili», spiega Lazzarin. «Gli asteroidi più interni sono rocciosi e metallici, simili ai pianeti terrestri; quelli più esterni sono ricchi di carbonio, materiali primitivi e prodotti di alterazione acquosa». Oltre una linea immaginaria posta a circa tre unità astronomiche, compaiono ghiacci e materiali volatili, gli stessi che — insieme alle comete — potrebbero aver portato sulla Terra acqua e materiali probiotici. «Studiarli significa ottenere una mappa chimica delle prime fasi evolutive del Sistema Solare», conclude la docente.

Tipi di asteroidi e nuove frontiere

La classificazione segue soprattutto la composizione. «Abbiamo asteroidi ricchi di silicati, altri dominati da metalli, fino ai tipi C, più primitivi e idratati», spiega Lazzarin. Alcuni, particolarmente ricchi di metalli, attirano l’attenzione per un possibile sfruttamento minerario futuro. Un interesse che non è più solo teorico, ma parte di una riflessione più ampia su risorse, tecnologia e presenza umana nello spazio. Anche la distinzione tra asteroidi e comete si fa meno netta: «Le comete sono più ricche di ghiacci e sviluppano chioma e coda quando si avvicinano al Sole, mentre l’asteroide resta un corpo più compatto», precisa Lazzarin. Il meteorite, invece, è ciò che resta quando un frammento raggiunge il suolo terrestre.

Sorveglianza planetaria e difesa della Terra

Oggi si conoscono circa 40.000 Near-Earth Objects, ma solo una parte è realmente pericolosa. «Gli asteroidi potenzialmente pericolosi sono quelli sopra i 140 metri che intersecano l’orbita terrestre», spiega Lazzarin. «Ne monitoriamo circa 3.000-3.500, inseriti in una vera e propria risk list». Un lavoro coordinato a livello internazionale, che coinvolge anche il Near Earth Object Coordination Center dell’ESA. Accanto alle missioni spaziali, le osservazioni da terra restano fondamentali. «Servono per scoprirli e censirli», sottolinea Davide Perna, primo ricercatore INAF. «Le missioni spaziali studiano pochi oggetti in dettaglio, i telescopi da terra ci danno la visione globale». E lo sguardo si spinge sempre più in là: missioni dedicate agli asteroidi piccoli, come ANIME, aprono nuove finestre sulla fisica dei planetesimi e sulla difesa planetaria, trasformando una minaccia potenziale in una chiave di lettura del nostro passato cosmico.

