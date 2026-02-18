Svolta improvvisa per quel che concerne il futuro di Victor Osimhen: ecco dove potrebbe giocare l’anno prossimo.

Figura sicuramente tra gli attaccanti più forti al mondo e ieri ha guidato il Galatasaray nella gara di andata degli spareggi Champions League contro la Juventus. Victor Osimhen, di certo, non ha bisogno di presentazioni e anche in Turchia sta segnando a raffica. Ma attenzione al futuro: al termine della stagione in corso le strade dell’ex Napoli e del club di Istanbul potrebbero separarsi.

L’Atletico Madrid, infatti, avrebbe individuato proprio in Osimhen il colpo da novanta in vista della prossima stagione: la dirigenza dei Colchoneros avrebbe già avviato i primi contatti per sondare la fattibilità dell’operazione e il calciatore avrebbe già dato il suo ok a un eventuale trasferimento nella capitale spagnola.

Attenzione, però, alle cifre in ballo: il Galatasaray non fa sconti e chiede qualcosa come 100 milioni di euro per liberarlo in estate. Ora, però, testa al campo: Osimhen è concentrato sul campionato e sulla gara di ritorno contro la Juve in Champions League e solo successivamente inizierà a ragionare sul suo futuro.