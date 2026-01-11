La Lazio torna da Verona con tre punti grazie a una autorete favorita dalla bella incursione di Lazzari. La squadra di Sarri vince di misura, arrivano segnali positivi da Taylor e Ratkov, il primo schierato subito titolare, il secondo che è entrato nel secondo tempo per sostituire Noslin. Le parole di Franco Melli a commento della vittoria per 0 – 1: “Partita romanzesca, la Lazio ha avuto anche un lampo di buona sorte. A undici minuti dall’epilogo quando il Verona ha perso una palla a metà campo sanguinosa, e Cancellieri ha lanciato Lazzari… L’uomo sorpresa della partita ha crossato e Montipò senza il tocco di Nelsson l’avrebbe bloccata tranquillamente.

Invece la palla è finita in gol. Se togliamo la punizione di Marusic c’è poco altro. Hanno fatto bene i cambi, con Pedro e Lazzari che con Cancellieri riportato a destra hanno dato una nuova spinta alla Lazio. I nuovi acquisti hanno funzionato bene, molto meglio di quanto lasciasse pensare Sarri nei discorsi che aveva fatto alla vigilia“