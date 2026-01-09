Nei giorni scorsi, Lavrov, figura di spicco del governo del presidente russo Vladimir Putin, ha rilasciato due dichiarazioni che meritano davvero di essere pur celermente commentate. Lavrov ha asserito, anzitutto, che l’Occidente continua a chiudere gli occhi di fronte ai numerosi scandali ucraini.

Come è noto, infatti, l’Ucraina del guitto di Kiev, l’attore Nato Zelensky, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood, è stata travolta da una serie inenarrabile di deplorevoli scandali. Scandali che se non altro hanno fatto comprendere al mondo intero che cosa sia realmente il governo del guitto di Kiev. Un governo che, lo ricordiamo a beneficio degli smemorati, ha perseguitato la chiesa ortodossa, ha chiuso i partiti di opposizione, ha imposto il canale televisivo unico e ha, dulcis in fundo, riabilitato l’uso delle mine anti-uomo, godendo oltretutto dell’appoggio del deplorevole battaglione neonazista Azov.

“Con queste condizioni saremo costretti a colpire l’Europa”

Di fronte a tutto ciò, l’Occidente liberal finanziario continua a chiudere vergognosamente gli occhi e a far finta di nulla. L’Occidente, anzi l’Uccidente liberal atlantista, seguita infatti a dare supporto alle irragionevoli ragioni dell’attore Nato e alla sua volontà di guerra a oltranza. Oltre a ciò, Lavrov ha testualmente affermato quanto segue.

“Colpiremo l’Europa se contingente dei volenterosi sarà inviato in Ucraina“. Insomma, la Russia di Putin, come ora Lavrov ha una volta di più certificato, non è disposta in alcun modo ad accettare interferenze europee e soprattutto l’invio di truppe dell’Unione Europea sul fronte ucraino. Come non ci stanchiamo di adombrare, l’Unione Europea, treno in corsa verso l’abisso e tempio vuoto che santifica il turbocapitale sans frontieres, continua ad agire stoltamente e a soffiare sul fuoco, come usa dire.

Infatti l’Europa cerca in tutti i modi il conflitto diretto con la Russia di Putin, fingendo però che sia la Russia a volere la guerra. I giornali più letti e soprattutto più venduti seguitano indefessamente a dire deplorevolmente che la Russia minaccia l’Europa. Ma le cose, ormai lo sappiamo bene, stanno in maniera diametralmente opposta, giacché è l’Europa che sta provando in tutti i modi a coinvolgere la Russia di Putin nel conflitto, fingendo però, con massima ipocrisia, che sia la Russia a volere la guerra.

Insomma, la situazione è tragica senza riuscire in alcun modo a essere seria ed è davvero difficile smentire le parole recentemente pronunziate da Lavrov.

