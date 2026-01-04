Altra mazzata per Gian Piero Gasperini dopo la gara di ieri sera tra Atalanta e Roma: ecco cosa sta succedendo a Trigoria.

Terza sconfitta nelle ultime cinque partite per la Roma, che si arrende all’Atalanta in una delle sfide più attese della 18esima giornata di Serie A. I giallorossi restano quarti in classifica, ma aumenta il distacco dalle prime e c’è da registrare anche l’aggancio da parte della Juve di Spalletti.

I giallorossi hanno disputato una prestazione deludente: Svilar e la difesa sono apparsi vulnerabili, il centrocampo privo di idee mentre l’attacco continua a non pungere. E in vista del prossimo impegno di campionato arrivano altre pessime notizie per Gasperini.

Roma a Lecce senza difesa: che batosta per Gasperini

A Lecce, martedì 6 gennaio, la Roma si ritroverà completamente priva della sua difesa titolare: oltre a Ndicka impegnato in Coppa d’Africa, out anche Mancini ed Hermoso che saranno squalificati dopo il cartellino giallo rimediato contro l’Atalanta.

A questo punto, potrebbero giocare titolare Ziołkowski e Ghilardi che fin qui hanno convinto pochissimo: il terzo interprete della retroguardia a tre dovrebbe essere uno tra Celik e Rensch, ma occhio anche all’eventuale arretramento di Cristante.

Roma, dunque, in piena emergenza a Lecce ma con il bisogno disperato di tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro l’Atalanta di Palladino.