Altra mazzata per Gian Piero Gasperini dopo la gara di ieri sera tra Atalanta e Roma: ecco cosa sta succedendo a Trigoria. 

Terza sconfitta nelle ultime cinque partite per la Roma, che si arrende all’Atalanta in una delle sfide più attese della 18esima giornata di Serie A. I giallorossi restano quarti in classifica, ma aumenta il distacco dalle prime e c’è da registrare anche l’aggancio da parte della Juve di Spalletti.

Gasperini
Gasperini (foto X Daniele Oricchio) – radioradio.it

I giallorossi hanno disputato una prestazione deludente: Svilar e la difesa sono apparsi vulnerabili, il centrocampo privo di idee mentre l’attacco continua a non pungere. E in vista del prossimo impegno di campionato arrivano altre pessime notizie per Gasperini.

Roma a Lecce senza difesa: che batosta per Gasperini

A Lecce, martedì 6 gennaio, la Roma si ritroverà completamente priva della sua difesa titolare: oltre a Ndicka impegnato in Coppa d’Africa, out anche Mancini ed Hermoso che saranno squalificati dopo il cartellino giallo rimediato contro l’Atalanta.

Evan Ferguson esulta dopo un gol
Ferguson esulta con Soulé (Screenshot da profilo X @asroma_images ) – Radioradio.it

A questo punto, potrebbero giocare titolare Ziołkowski e Ghilardi che fin qui hanno convinto pochissimo: il terzo interprete della retroguardia a tre dovrebbe essere uno tra Celik e Rensch, ma occhio anche all’eventuale arretramento di Cristante.

Roma, dunque, in piena emergenza a Lecce ma con il bisogno disperato di tornare alla vittoria dopo la sconfitta contro l’Atalanta di Palladino.