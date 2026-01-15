Senato USA, l’audizione degenera: “Ha mai visto uomini incinti?!” ▷ L’esperta interrogata va in tilt

“Gli uomini possono rimanere incinti?”. La domanda mi devasta, per citare un famoso meme dell’internet. A rappresentarlo nella realtà c’è la Dott.ssa Nisha Verma, ostetrica-ginecologa certificata e specialista in “pianificazione familiare complessa”. E’ stata protagonista nelle ultime 24 ore di uno spezzone di video andato virale su X, in cui il senatore repubblicano Josh Hawley le chiede ben 10 volte o più la domanda sopracitata, senza ottenere però una risposta chiara. Siamo dentro al Senato statunitense in una audizione della Commissione HELP (Health, Education, Labor and Pensions). Al centro della riunione ci sono sospetti effetti avversi di un farmaco: la mifepristone, usata in combinazione con il misoprostol per l’aborto farmacologico.

“Siamo qui per discutere della sicurezza delle donne e della scienza – spiega Hawley alla dott.ssa Verma – che dimostra che questo farmaco abortivo causa eventi avversi per la salute nell’11% dei casi. Si tratta di un dato 22 volte superiore a quello riportato dall’etichetta della FDA. Un altro fatto che non avete riconosciuto. Eppure non riconoscete nemmeno la realtà fondamentale che gli uomini biologici non rimangono incinti“. E’ infatti su questa apparentemente semplice domanda che si incentrano i 5 minuti concessi al senatore repubblicano, che però non otterrà risposta dall’esperta invitata dai Democratici.

Il match in commissione

“Gli uomini possono rimanere incinti?“, chiede Hawley. “Non sono sicura di dove si voglia arrivare con questa domanda“, replica la dottoressa. Il senatore ripete allora la domanda molteplici volte, ottenendo risposte mai definitive. Prima l’esperta dice che “domande sì/no come questa siano uno strumento politico”. Oppure che “lei – il senatore – sta cercando di ridurre la complessità di molte cose”. Infine: “Sarei più che felice di avere una conversazione con lei che non parta dal tentativo di polarizzare“.

Il senatore risponde incredulo: “Non so come possiamo prendere sul serio voi e le vostre affermazioni di essere una persona di scienza se non siete onesti su questa questione fondamentale. Pensavo che avessimo superato tutto questo. Francamente, non riesco a credere che siamo ancora qui a discuterne“. E conclude: “Sono lieto che abbiamo avuto questo scambio perché è stato estremamente chiarificatore. È anche, per molti versi, piuttosto deprimente“.