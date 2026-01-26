Svolta di mercato in casa Roma il giorno dopo la sfida contro il Milan di Max Allegri: ecco tutti i dettagli.

Una clamorosa indiscrezione di mercato scuote la Roma il giorno dopo il big match della 22esima giornata di Serie A contro il Milan. Mile Svilar, infatti, potrebbe dire addio ai giallorossi per indossare la casacca di un top club europeo: il Bayern Monaco. Lo riferisce l’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui proprio la dirigenza bavarese avrebbe individuato nel 26enne belga naturalizzato serbo il profilo ideale per difendere la porta del Bayern in futuro.

Svilar ha un contratto con la Roma fino al 30 giugno 2030 e si trova benissimo nella Capitale, ma la disponibilità economica della compagine di Bundesliga potrebbe alla fine risultare decisiva per il suo futuro. Una vera e propria bomba che rischia di stravolgere il calciomercato Roma.

Perché la pista Svilar-Bayern Monaco è una pessima notizia per i sostenitori giallorossi che, dunque, rischiano di perdere quello che sta dimostrando di essere il miglior portiere del campionato di Serie A.