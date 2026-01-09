Roma attivissima sul mercato tra entrate e uscite: ecco cosa sta succedendo in queste ore a Trigoria.

La Roma è sicuramente tra le squadre più attive di Serie A in questa primissima fase di calciomercato invernale. Il club capitolino si avvicina a grandi passi all’acquisto di Raspadori, che dovrebbe arrivare dall’Atletico Madrid con la formula del prestito secco fino a giugno, ma niente d’occhio anche altre questioni.

Questione relative anche alle uscite, con diversi calciatori della rosa giallorossa sul piede di partenza. Tra questi figura Stephan El Shaarawy, che ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e che sicuramente non rinnoverà.

El Shaarawy via subito: spunta la risoluzione del contratto

Secondo l’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’, la Roma starebbe addirittura pensando di risolvere subito il contratto con il Faraone così da permettergli di trovare una nuova sistemazione. El Shaarawy è stato spesso accostato alla Fiorentina, ma nelle ultime ore ci sarebbe da registrare il forte inserimento del Genoa, dove Daniele De Rossi spera di poter riabbracciare l’attaccante classe ’92.

Fuochi d’artificio, dunque, a Roma in questa prima settimana di calciomercato invernale. Ma non è finita qui, nelle prossime ore sono attese altre importanti novità sulla squadra allenata da Gian Piero Gasperini.