Novità importantissima in casa Roma per quel che riguarda il futuro di Lorenzo Pellegrini: ecco cosa sta succedendo.
Oggi, alle ore 18:00, la Roma fa visita al Torino in una delle gare più attese della ventunesima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini cerca la rivincita dopo la cocente eliminazione dalla Coppa Italia proprio per mano dei granata e vuole allungare sulla Juve, sconfitta ieri a Cagliari.
La dirigenza del club giallorosso, però, monitora con grande attenzione anche il calciomercato ed è pronta ad altre operazioni dopo gli acquisti in attacco di Robinio Vaz e Donyell Malen.
Futuro Pellegrini, colpo di scena: si avvicina la firma
Una di questa potrebbe riguarda Lorenzo Pellegrini, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Rispetto a qualche settimana fa quando sembrava scontato un suo addio, c’è da registrare un importante colpo di scena per quel che concerne il futuro del centrocampista classe ’96.
Secondo quanto riportato dall’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’, Pellegrini potrebbe rinnovare con la Roma fino al 2029, accettando una riduzione dell’ingaggio per venire incontro al club. Una mossa importante e decisiva, che potrebbe favorire una imminente accelerazione verso l’accordo.