Ospite di Open Var, Andrea De Marco – ex arbitro e responsabile dei rapporti istituzionali della CAN A e B – è tornato sugli episodi più discussi della 18ª giornata di Serie A. Tra questi, inevitabilmente, quelli di Atalanta-Roma, gara decisa dall’1-0 firmato da Scalvini. Proprio questa rete ha acceso il dibattito per un presunto fallo sul portiere Mile Svilar e per un possibile tocco di mano del difensore nerazzurro.

Open Var, De Marco: “Giusto convalidare la rete di Scalvini: non c’è tocco con il braccio”

De Marco ha spiegato nel dettaglio l’analisi effettuata dalla sala VAR, elogiando il lavoro degli ufficiali di gara. “È stata fatta un’analisi molto accurata, vanno fatti i complimenti al VAR Maresca e all’AVAR Di Paolo” – ha detto.

Due, secondo l’ex arbitro, gli aspetti chiave valutati al monitor: “Il primo riguarda l’eventuale tocco di braccio di Scalvini. In quel caso la rete sarebbe stata inevitabilmente annullata. Dalle immagini, però, non emerge alcuna evidenza di un contatto del pallone con la mano o con il braccio del calciatore. Di conseguenza, non viene ravvisata alcuna infrazione“.

Il secondo elemento è il contatto con il portiere: “Scalvini colpisce prima il pallone, poi per la naturale dinamica dell’azione entra in contatto con Svilar, che è sbilanciato e gli va addosso. Anche sotto questo profilo, la decisione di convalidare il gol è corretta“.

Le proteste della Roma

L’episodio ha comunque provocato la dura reazione dell’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, che nel post-partita aveva espresso tutta la propria contrarietà: “Gol assurdo, inspiegabile per quelli che sono gli attuali regolamenti. È assurdo commettere errori del genere. Non ci vengano a dare interpretazioni, altrimenti si cambia regolamento ogni volta. Noi dalla panchina non abbiamo i mezzi per valutare e ci affidiamo a chi è preposto, ma questa decisione è di un’assurdità senza precedenti: ci sono due infrazioni, le mani addosso al portiere e il tocco di mano che porta al gol“.

Giusto anche annullare la rete di Scamacca: “Parte in off-side: decisione corretta”

De Marco ha poi promosso anche l’intervento del VAR sull’altra situazione chiave del match, la rete annullata a Gianluca Scamacca: “Scamacca parte chiaramente in posizione di fuorigioco quando interviene per contendere il pallone al difensore giallorosso. In questo caso la decisione di annullare il gol è corretta“.