Un pareggio che lascia l’amaro in bocca al Milan, fermato sull’1-1 dal Genoa e ancora in difficoltà contro le cosiddette “piccole”.

I rossoneri sprecano un’occasione pesante per allungare sul Napoli, bloccato dal Verona, e permettono all’Inter di prendere il largo in testa alla classifica, volando a +3 proprio sul Milan, ora secondo. Un risultato che pesa più in chiave classifica che di prestazione. Sorride invece il Genoa di De Rossi, che strappa un punto d’oro a San Siro e compie un passo importante verso la salvezza: i rossoblù salgono al 17° posto, portandosi a +3 sulla zona retrocessione.

Colombo regala il vantaggio al Genoa, Fofana manca il pareggio per il Milan al 36’

Il Milan parte forte e al 7’ costruisce la prima grande occasione: cross disegnato di Bartesaghi per Gabbia, il cui colpo di testa viene respinto da Leali con l’aiuto della traversa.

Al 28’ il Genoa passa in vantaggio: Malinovskyi riceve da Norton-Cuffy, si accentra e crossa basso in area, dove Lorenzo Colombo anticipa Gabbia e infila Maignan, portando avanti i rossoblù.

Il Milan prova a reagire e al 31’ Gabbia si rende nuovamente pericoloso con un colpo di testa su cross basso di Pavlovic, ma il pallone termina sul fondo.

Al 36’ clamorosa occasione per il pareggio: azione prolungata del Milan, Leao serve involontariamente Fofana tutto solo davanti alla porta, ma il francese scivola e manca il contatto con il pallone, sprecando l’opportunità dell’1-1.

Lao pareggia, Stanciu spreca: finisce 1-1

Nella ripresa il Milan alza subito il baricentro e si stabilisce con continuità nella metà campo del Genoa, schiacciando i rossoblù attorno alla propria area ma faticando a trovare varchi puliti.

Al 58’ i rossoneri trovano anche il gol, poi annullato. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Bartesaghi, Gabbia colpisce il palo di testa, Pulisic è il più rapido sulla ribattuta e tocca prima con il dorso della mano sinistra e poi di testa insacca il pallone. Dopo il check al Var, però, la rete viene cancellata per irregolarità.

Il Milan continua a spingere e al 65’ va vicino al pareggio: Loftus-Cheek mette un pallone teso in mezzo, Bartesaghi si inserisce e conclude in diagonale, sfiorando il palo. Un minuto più tardi Allegri si gioca il tutto per tutto inserendo Füllkrug per aumentare il peso offensivo.

È un forcing totale quello dei rossoneri, che costringono il Genoa a difendersi basso e a rinviare il più possibile. All’87’ arriva un’altra occasione enorme: Pulisic si gira in area e calcia a colpo sicuro, ma Leali si supera con una parata clamorosa.

Il pareggio arriva nel recupero. Al 92’, sull’ennesimo calcio d’angolo, Leao trova il tocco vincente sotto porta e fa esplodere San Siro, premiando l’assedio del Milan.

La partita però non è finita. Nei minuti finali i rossoneri provano addirittura a vincerla, ma al 95’ rischiano la beffa: contropiede del Genoa, contatto in area tra Bartesaghi ed Ellertsson e calcio di rigore assegnato ai rossoblù. Dal dischetto va Stanciu, entrato nella ripresa, che però calcia alto sopra la traversa, sprecando un’occasione clamorosa.