Nuovo toccante annuncio su Michael Schumacher: emozione alle stelle per i suoi fan e per gli appassionati di Formula 1.

Ieri, 3 gennaio, Michael Schumacher ha festeggiato il suo 57esimo compleanno. Un giorno importante per la leggenda della Formula 1, che da ormai 12 anni combatte tra la vita e la morte dopo il tragico incidente sugli sci sulle nevi di Meribel (29 dicembre 2013).

Dodici anni di sofferenza, di lotta. Dodici anni in cui non sono mai mancati il calore della famiglia, l’affetto delle pochissime persone che possono fargli visita e il sostegno dei tifosi del campione tedesco.

Compleanno Michael Schumacher, i messaggi di auguri

E anche ieri, proprio nel giorno del suo compleanno, non sono mancati i messaggi di auguri. “Il giorno in cui nasceva una leggenda“ si legge sull’account ufficiale della Ferrari, mentre la Mercedes gli ha dedicato le seguenti parole: “Buon compleanno, Michael. Una vera icona della F1 e una parte importante della nostra storia“.

L’augurio di tutti gli appassionati di Formula 1, e di sport in generale, è che Michael Schumacher possa finalmente riprendersi: gli aggiornamenti relativi alle sue condizioni fisiche sono sempre meno frequenti e sono in molti a chiedersi come stia realmente. Seguiremo con grande attenzione l’evolversi di questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso. Intanto, auguri Michael Schumacher!