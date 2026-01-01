Lutto improvviso nel mondo dello sport: la notizia sconvolge i tifosi e anche il Napoli, che ha mostrato tutta la propria vicinanza in queste ore.

Un lutto improvviso scuote il mondo dello sport. Si è spento, infatti, all’età di 57 anni Davide Tizzano, presidente della Federazione Italiana Canottaggio e in passato due volte campione olimpico, prima con il quattro di coppia a Seoul 1988 e successivamente con il due di coppia ad Atlanta 1996.

Una gravissima perdita, che ha getto nello sconforto tutti gli appassionati di sport. Tizzano era napoletano di origine e non si è fatto attendere il messaggio di cordoglio da parte della società partenopea che “si unisce al dolore dello sport italiano per la scomparsa di Davide Tizzano. Napoletano, due volte campione olimpico nel canottaggio“.

Addio a Davide Tizzano, il cordoglio del Napoli

La nota del Napoli, poi, continua: “Ha scritto pagine indelebili della storia sportiva italiana con le medaglie d’oro conquistate a Seul 1988 e Atlanta 1996, diventando un simbolo di eccellenza del nostro territorio. Alla famiglia e ai suoi cari va il più sentito cordoglio del Presidente Aurelio De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli“.

Un dolore tremendo per la sua famiglia, per gli amici e per tutte le persone che hanno apprezzato il talento di Tizzano e le grandissime qualità morali. Una scomparsa, che segna profondamente lo sport italiano e non solo.