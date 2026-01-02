“Lazio su Raspadori: sarebbe clamoroso, un grande colpo mediatico. Ma la Roma…” ▷ Le news di mercato di Carina

La Roma è vicinissima a Giacomo Raspadori. Nelle ultime ore il club giallorosso avrebbe raggiunto un’intesa con l’Atletico Madrid per l’attaccante ex Napoli, attualmente in uscita dal club spagnolo. L’operazione sarebbe impostata su un prestito oneroso con diritto di riscatto. Per la fumata bianca manca ora soltanto il via libera definitivo del giocatore, passaggio decisivo prima di visite mediche e firma.

Sul fronte della trattativa, però, si registra l’inserimento della Lazio. Dopo la cessione di Castellanos al West Ham per circa 30 milioni di euro, Maurizio Sarri avrebbe indicato proprio Raspadori come il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo biancoceleste.

Al momento la Roma resta in vantaggio, ma la Lazio potrebbe tentare il sorpasso proponendo all’Atletico Madrid un trasferimento a titolo definitivo, formula che incontrerebbe il favore del club spagnolo. In quel caso, la volontà dell’attaccante diventerebbe determinante.

“Raspadori a un passo dalla Roma: manca il si del giocatore. Ma la Lazio…”

A Radio Radio Mattino – Sport & News, Stefano Carina de Il Messaggero ha parlato proprio del probabile arrivo di Raspadori in giallorosso

“Sembra che per Raspadori sia a un passo dalla Roma. La Roma ha trovato l’accordo con l’Atletico Madrid per un prestito di 2 milioni e un riscatto di 18,5 che è condizionato alla qualificazione in Champions e ad alcune prestazioni del ragazzo. Penso che in giornata o al massimo domani si chiuda. Adesso manca il “si” del ragazzo e non è un dettaglio da poco: lascio una porticina aperta per la Lazio. I biancocelesti hanno il cash per andare dall’Atletico e pagare il giocatore. La trattativa, però, mi sembra avviata. Sarebbe clamoroso, un grandissimo colpo mediatico“.

Sull’eventuale inserimento della Lazio, il giornalista ha aggiunto un ulteriore elemento: “Sull’inserimento della Lazio, l’unica cosa che mi lascia un po’ perplesso sono i rapporti tra il procuratore di Raspadori e Lotito, che non sono proprio idilliaci. Se la Lazio riuscisse nel sorpasso mi sorprenderebbe ulteriormente“.