Lazio, Salomone spiazza tutti in diretta ▷ “Romagnoli è irremovibile! Sulle parole di Sarri…”

La Lazio non va oltre il pareggio al Via del Mare contro il Lecce e prolunga una crisi che ormai non può più essere ignorata. Il primo tempo dei biancocelesti è un atto d’accusa: zero tiri tentati, nessuna conclusione nello specchio della porta e uno expected goals fermo a quota zero. Numeri impietosi, che fotografano una squadra in evidente difficoltà. Al contrario, i padroni di casa sfiorano il vantaggio con Ramadani, il cui tiro dalla distanza si infrange sulla traversa, facendo tremare la retroguardia laziale.

Con il pareggio di Lecce, la Lazio resta inchiodata al nono posto in classifica con 29 punti. Una sola vittoria nelle ultime sette partite: un dato preoccupante, che alimenta dubbi e malumori.

Sarri allo scoperto: “Lazio, segnali di ridimensionamento. Momento complicato”

Nel post-partita, Maurizio Sarri non ha nascosto la propria preoccupazione, affidando alle parole un’analisi lucida e amara del momento che attraversa la squadra:

“La Lazio si sta ridimensionando? Fino a questo momento sì, la società dice che vuole fare una squadra giovane. A me dell’anagrafe non me ne importa niente, se c’è qualità. Se vedo la luce dopo la nottate? In questo momento la tentazione di rispondere no è forte, ma vedremo alla fine. Dal punto di vista tattico e dell’applicazione non ho da rimproverare niente alla squadra” ha sottolineato Sarri.

Il nodo Romagnoli scuote la Lazio: addio solo rimandato?

A tenere banco è anche la delicata situazione legata ad Alessio Romagnoli. Al termine della gara, il difensore centrale ha salutato i tifosi biancocelesti con evidente emozione, un gesto che sembrava aver confermato le voci di un imminente addio. Ad aspettarlo, l’Al-Sadd di Roberto Mancini. Tuttavia, poche ore dopo, è arrivata una nota ufficiale della Lazio a sorprendere tutti: Romagnoli non partirà.

Un episodio che aggiunge ulteriore incertezza a un momento già complesso, in cui risultati, prospettive e strategie societarie sembrano incrociarsi senza trovare ancora una direzione chiara. La notte in casa Lazio, per ora, resta lunga.

Lazio, dalle parole di Sarri allo stop del mercato: i retroscena del caso Romagnoli

Nonostante la smentita ufficiale del club, il futuro del difensore biancoceleste appare tutt’altro che definito. A gettare nuove ombre sulla vicenda è Luigi Salomone, giornalista de Il Tempo, che invita alla prudenza sulle reali intenzioni della società.

“Non sarei così sicuro che Romagnoli resti alla Lazio: la situazione è in continua evoluzione“, ha spiegato Salomone. Secondo il giornalista, il blocco dell’operazione non sarebbe frutto di una scelta strategica definitiva, ma una reazione alle parole pronunciate da Maurizio Sarri nel post-partita di Lecce. “Dopo che Sarri ha detto che senza Romagnoli la Lazio prenderebbe più gol e finirebbe per lottare per una salvezza tranquilla, la società si è sentita in dovere di fermare un’operazione che le avrebbe garantito circa 9 milioni di euro dal cartellino e un risparmio di altri 9 milioni lordi di ingaggio fino al 2027“.

Ma il capitolo, secondo Salomone, è tutt’altro che chiuso: “In questo momento il giocatore è irremovibile: Romagnoli vuole andare via“.

Non solo mercato. A far discutere sono soprattutto le dichiarazioni di Sarri, giudicate fuori dagli schemi rispetto alla tradizionale comunicazione del club. “Sarri nel post-partita ha detto cose anomale, soprattutto in una situazione già surreale come quella che sta vivendo la Lazio. Un allenatore che parla apertamente di ridimensionamento e ipotizza una lotta per la salvezza in caso di cessione di un singolo giocatore è qualcosa che inevitabilmente preoccupa“.

Nel video l’intervento integrale.