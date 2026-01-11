“Influenza: picco tra i giovani”, e il portafoglio del Dottor Knock lievita | L’editoriale

Fino a pochi anni fa l’influenza non era una notizia. Si chiamava appunto “stagionale”: arriva l’inverno e ci ritroviamo tutti, chi più chi meno, nelle condizioni di beccarsi un raffreddore. Diagnosi, medico, cura, fine. Così come esistevano, ovviamente, le varianti, e non costituivano notizia. Oggi delle influenze sappiamo nome, cognome e codice fiscale. L’ultima è la cosiddetta “variante K“. Le notizie sono esplose: “Boom di casi!“, urlano i media per poi finire spesso e volentieri verso la soluzione: “Vaccinatevi”. Sono i media che negli anni sono diventati sempre più sensazionalistici? Oppure c’è altro?