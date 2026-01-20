Grandi manovre di mercato in casa Juventus in queste ultime ore: adesso è pronto uno scambio davvero super. 

La Juve è al lavoro per rinforzare la rosa e per regalare a Spalletti almeno un colpo in attacco. Ma non è finita qui. La dirigenza di corso Galileo Ferraris è anche alla ricerca di un terzino di prospettiva e qualità e il nome in cima alla lista dei desideri della Vecchia Signora è quello di Niccolò Fortini, terzino sinistro classe 2006 della Fiorentina. Il calciatore piace tantissimo anche alla Roma, ma i bianconeri avrebbero in mente un piano per bruciare proprio la concorrenza dei giallorossi.

Fortini in azione
Niccolò Fortini (Ansa) – Radioradio.it

Secondo quanto riportato dall’edizione di oggi de ‘La Nazione’, la Juve avrebbe in mente di mettere sul piatto il cartellino di Federico Gatti in quello che sarebbe a tutti gli effetti uno scambio alla pari. Il club viola cerca un centrale difensivo come Gatti, senza dimenticare che il contratto di Fortini scade a giugno 2027 e il giovane calciatore non appare per nulla orientato a rinnovare e a restare a Firenze.

Pessime notizie, dunque, per la Roma: proprio così, perché al momento la Juve sarebbe in vantaggio sui giallorossi nella corsa al promettente Niccolò Fortini.