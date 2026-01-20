Grandi manovre di mercato in casa Juventus in queste ultime ore: adesso è pronto uno scambio davvero super.

La Juve è al lavoro per rinforzare la rosa e per regalare a Spalletti almeno un colpo in attacco. Ma non è finita qui. La dirigenza di corso Galileo Ferraris è anche alla ricerca di un terzino di prospettiva e qualità e il nome in cima alla lista dei desideri della Vecchia Signora è quello di Niccolò Fortini, terzino sinistro classe 2006 della Fiorentina. Il calciatore piace tantissimo anche alla Roma, ma i bianconeri avrebbero in mente un piano per bruciare proprio la concorrenza dei giallorossi.

Secondo quanto riportato dall’edizione di oggi de ‘La Nazione’, la Juve avrebbe in mente di mettere sul piatto il cartellino di Federico Gatti in quello che sarebbe a tutti gli effetti uno scambio alla pari. Il club viola cerca un centrale difensivo come Gatti, senza dimenticare che il contratto di Fortini scade a giugno 2027 e il giovane calciatore non appare per nulla orientato a rinnovare e a restare a Firenze.

Pessime notizie, dunque, per la Roma: proprio così, perché al momento la Juve sarebbe in vantaggio sui giallorossi nella corsa al promettente Niccolò Fortini.