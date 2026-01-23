Ribaltone imminente sulla panchina di una big: i tifosi hanno perso la pazienza e la situazione rischia di degenerare.

Il Liverpool ha vinto anche ieri sul campo del Marsiglia (3-0) e ipotecato la qualificazione agli spareggi di Champions League, ma i tifosi dei Reds non hanno più fiducia in Arne Slot. Lo dimostrano i tantissimi fischi rivolti all’allenatore olandese nel corso dell’ultima gara di campionato contro il Burnley, che si è conclusa con il punteggio di 1-1.

Adesso i Reds sono quarti nella graduatoria generale di Premier League, ma a quattordici punti dalla vetta (Arsenal) e a sette dalla coppia Manchester City-Aston Villa.

Il Liverpool fatica a superare i muri difensivi eretti dagli avversari e i 4 pareggi di fila in campionato vanno proprio in questa direzione.

La squadra è lontana anni luce dallo splendido undici visto in campo lo scorso anno, che ha dominato il campionato inglese: le possibilità di chiudere la stagione in corso senza trofei sono molto alte e diversi sostenitori si augurano addirittura l’esonero di Slot e un ribaltone immediato sulla panchina del Liverpool. Una situazione complicata, che nessuno avrebbe mai osato immaginare almeno fino alla scorsa estate: come si concluderà alla fine la vicenda in casa Reds?