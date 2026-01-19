Clamorosa svolta per quel che concerne il futuro di Paulo Dybala: ecco cosa sta succedendo a Roma.

Ieri ha disputato una gara sontuosa, prima servendo un assist pazzesco a Malen e poi chiudendo la gara con il gol del 2-0. Paulo Dybala non starà benissimo fisicamente, ma rimane un grandissimo campione e riesce ancora a fare la differenza in Serie A. Quella in corso, però, rischia di essere l’ultima stagione in giallorosso per l’argentino, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno 2026.

Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza di un suo ritorno in Argentina, più precisamente al Boca Juniors, dove lo attende a braccia aperte il suo ex compagno e connazionale Leandro Paredes.

Futuro Dybala, spunta una destinazione folle

Occhio, però, alle sorprese. Secondo alcune informazioni in nostro possesso, anche l’Al-Hilal di Simone Inzaghi sarebbe entrato nell’ordine di idee di effettuare un clamoroso tentativo per portare Dybala in Arabia Saudita. L’ex allenatore dell’Inter apprezza tantissimo il 32enne di Laguna Larga ed è convinto che possa incidere in maniera importante nella Saudi Pro League grazie ad una qualità fuori dal comune.

L’Al-Hilal, inoltre, non avrebbe problemi ad offrire al calciatore un ingaggio faraonico: cosa deciderà di fare Dybala alla fine?