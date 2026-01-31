Meloccaro e Meneschincheri analizzano la vittoria in 5 set nella semifinale degli Australian Open: l’ennesima partita perfetta di Novak Djokovic lo ha portato a sconfiggere il favorito Sinner. Un discorso relativo alle prestazioni dell’italiano viene affrontato da Meloccaro, che riporta una statistica che potrebbe rappresentare l’unico difetto di Jannik: “Sinner non ha mai vinto una partita al quinto sopra le 4 ore, il problema è quello lì”.

Contano anche alcune situazioni ambientali a questi livelli, Meneschincheri: “Quando fa caldo Sinner soffre da morire, una partita strana contro pronostico, sembra che a Nole in questo torneo vada tutto bene”. Per terminare il capolavoro, Djokovic ora dovrà battere il numero uno al mondo, Carlos Alcaraz, al quale manca solo il torneo in Australia per avere in bacheca tutti i trofei degli Slam.