Cambia tutto in casa Napoli in vista del mercato di gennaio dopo il terribile infortunio al crociato dei ginocchio.

Grazie al successo interno contro la Reggiana nell’ultimo turno di campionato, la Sampdoria è tornata a respirare e adesso occupa la 14esima posizione nella graduatoria generale di Serie B con 17 punti.

C’è, però, da registrare una pesante tegola in casa blucerchiata: Lorenzo Venuti, infatti, ha riportato la lesione del legamento crociato del ginocchio destro dopo l’infortunio rimediato proprio contro la Reggiana nell’ultimo turno di campionato. La sua stagione, dunque, si conclude in anticipo.

Crociato ko per Venuti, la Sampdoria pensa a Mazzocchi

La Samp si vedrà ora costretta a intervenire sul mercato per sostituire Venuti, che starà fermo 6-8 mesi. Sono diverse le idee a Genova, ma l’ultima porta direttamente in casa Napoli e si chiama Paquale Mazzocchi: il 30enne napoletano continua a essere impiegato col contagocce da Conte e non avrebbe problemi a cambiare aria pur di tornare a giocare con una certa continuità.

Resta da capire quale sarà la riposta del Napoli, che deve decidere se privarsene o meno nella sessione invernale che avrà inizio tra pochissime ore. Mazzocchi-Sampdoria, attenzione dunque a questa pista e alle conseguenti manovre del Napoli che a quel punto potrebbe decidere di prendere un altro calciatore proprio al posto di Pasquale Mazzocchi.