Caos totale in casa Napoli dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Chelsea: cosa sta succedendo. 

Prima la sconfitta per 3-0 sul campo della Juve, poi il ko interno contro il Chelsea che è valso l’eliminazione dalla Champions League. In appena quattro giorni la stagione del Napoli ha preso una piega inaspettata e adesso in casa azzurra sono in molti a interrogarsi sul futuro di Antonio Conte e della panchina del club partenopeo.

Combo De Laurentiis/ Conte
De Laurentiis e Conte (Screenshot da profilo X @ArmandoAreniell) – Radioradio.it

I tifosi ce l’hanno col tecnico salentino, con la gestione della rosa e con i deludenti risultati: proprio in queste ore, infatti, è esplosa tutta la rabbia del popolo di fede azzurra e su X è tornato in trend l’hashtag #Conte OUT, con gran parte della tifoseria che auspica l’esonero dell’ex allenatore della Juventus.

Cosa deciderà di fare ora il presidente Aurelio De Laurentiis? E Conte rimarrà alla guida del Napoli? Lo sapremo molto presto…