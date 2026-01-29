Caos totale in casa Napoli dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Chelsea: cosa sta succedendo.

Prima la sconfitta per 3-0 sul campo della Juve, poi il ko interno contro il Chelsea che è valso l’eliminazione dalla Champions League. In appena quattro giorni la stagione del Napoli ha preso una piega inaspettata e adesso in casa azzurra sono in molti a interrogarsi sul futuro di Antonio Conte e della panchina del club partenopeo.

I tifosi ce l’hanno col tecnico salentino, con la gestione della rosa e con i deludenti risultati: proprio in queste ore, infatti, è esplosa tutta la rabbia del popolo di fede azzurra e su X è tornato in trend l’hashtag #Conte OUT, con gran parte della tifoseria che auspica l’esonero dell’ex allenatore della Juventus.

Arrivi a una partita del genere con un solo risultato a disposizione, cosa ti aspetti? Paghiamo la gestione approssimativa della rosa dell’allenatore, inutile girarci intorno.#NapoliChelsea #ConteOUT — MaRiOh ! AG4IN 🟦4⬜️🤌🇸🇩 (@Dekmar83) January 28, 2026

Continua …continua ancora ! Vediamo fino a quando e fino a dove vuoi farti portare a sbattere da questo mediocre . Esci da questo tranello e CACCIALO! Si e’ verificato tutto quello che ti ho detto . Conte e’ un film già conosciuto in tutte le squadre. CACCIALOO! #CONTEOUT — Enigmatic7x (@Enigmatic7_X) January 28, 2026

Cosa deciderà di fare ora il presidente Aurelio De Laurentiis? E Conte rimarrà alla guida del Napoli? Lo sapremo molto presto…