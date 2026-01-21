Colpo di scena Napoli dopo il pareggio di ieri in Champions League: ecco le ultimissime da casa azzurra.

Ore calde e concitate in casa Napoli dopo il deludente pari sul campo del Copenaghen che complica la corsa degli azzurri verso la qualificazione al turno successivo di Champions League. McTominay aveva illuso il Napoli di testa, ma l’undici allenato da Antonio Conte non ha saputo sfruttare la superiorità numerica per circa 60 minuti e si è fatto riprendere nel finale. Adesso diventa decisiva la gara dell’ultimo turno contro il Chelsea, avversario tutt’altro che abbordabile.

E in queste ore, i tifosi di fede azzurra hanno fatto sentire tutta la propria frustrazione per quanto visto ieri in Danimarca, con l’hashtag #Conteout che è tornato in trend su X.

#CopenaghenNapoli

In vantaggio di 1 gol, con un uomo in più, embè che facciamo?



Finché c’è Conte non tiferò mai più il mio Napoli.

Una vergogna inammissibile, fatto spendere mln e mln per vedere Guiterrez Hojlund Buongiorno Lang e Lucca.#ConteOut fino alla fine. pic.twitter.com/uKifAuRnrX — Lello Pinto (@Raffael09417931) January 21, 2026

Che vergogna, che vergogna! Conte via, ne abbiamo abbastanza dei tuoi metodi, dei tuoi modi, delle tue scuse, di te! Basta! #Conteout#CopenaghenNapoli — Lettore1969 (@lettore1969) January 20, 2026

Domenica, il Napoli proverà a voltare immediatamente pagina contro la Juve di Spalletti in una sfida che si preannuncia vibrante: Conte, ormai, non può davvero più sbagliare.