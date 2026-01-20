Colpo di scena in casa Napoli a pochi minuti dalla gara di Champions League contro il Copenaghen: cosa succede.

Dopo tre pareggi di fila, il Napoli è tornato finalmente alla vittoria contro il Sassuolo e adesso guarda ai prossimi impegni con maggiore ottimismo. A cominciare dalla delicata trasferta di Champions League di Copenaghen, in programma questa sera alle ore 21:00 e valevole per la penultima giornata del girone. Gli azzurri devono assolutamente vincere se non vogliono rischiare di dover dire addio alla massima competizione continentale per club, ma occhio al club danese che ha già dimostrato quest’anno di potersela giocare anche con compagini più blasonate.

Proprio a pochi minuti dal fischio d’inizio, però, c’è da registrare una clamorosa indiscrezione di mercato che riguarda l’allenatore del Napoli, Antonio Conte. A lanciarla è l’ex leggenda del Manchester United, Rio Ferdinand, che vede proprio nell’allenatore salentino il profilo ideale per la panchina dei ‘Red Devils’: “Lo United deve scommettere su personaggi appassionati, un po’ folli, che si buttino a capofitto. Il primo nome che mi viene in mente in tal senso è quello di Antonio Conte, che secondo me coglierebbe al volo questa opportunità. Ha già dimostrato con Chelsea e Napoli di saper stabilizzare immediatamente una squadra“. Un annuncio incredibile: come la prenderanno il patron De Laurentiis e il popolo di fede azzurra?