“Castellanos al West Ham. Roma avanti su Raspadori, ma la Lazio…” ▷ Il punto di mercato di Salomone

Si apre ufficialmente oggi, venerdì 2 gennaio, la sessione invernale di calciomercato e la Lazio entra subito nel vivo con un’operazione in uscita. Il club biancoceleste ha infatti definito la cessione del “Taty” Castellanos al West Ham per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

L’attaccante argentino saluta così la Capitale dopo due anni e mezzo caratterizzati da un rendimento altalenante. Arrivato dal New York City nell’estate di due stagioni fa per circa 15 milioni di euro, Castellanos non è riuscito a imporsi definitivamente: in Serie A ha collezionato 75 presenze con 16 gol, mentre il bottino complessivo parla di 22 reti in 98 partite ufficiali.

Con l’uscita del Taty, la Lazio può ora concentrarsi sulle operazioni in entrata. L’obiettivo principale per rinforzare il reparto offensivo di Maurizio Sarri sarebbe Giacomo Raspadori, attaccante passato la scorsa estate dal Napoli all’Atlético Madrid.

La trattativa, però, si preannuncia complessa. A complicare i piani biancocelesti c’è la forte concorrenza della Roma: i giallorossi avrebbero già raggiunto un’intesa di massima con il club spagnolo e sarebbero pronti ad affondare il colpo per ottenere il sì definitivo del giocatore.

“Castellanos al West Ham, Raspadori il preferito di Sarri. Roma avanti, ma la Lazio potrebbe avere un vantaggio…”

La cessione di Valentín Castellanos al West Ham è ormai ai dettagli finali. A confermarlo è Luigi Salomone de Il Tempo, intervenuto ai microfoni di Radio Radio Mattino – Sport & News. “Sono già arrivati i documenti della società londinese, mancano soltanto alcuni passaggi burocratici. Credo che l’ufficialità possa arrivare già in giornata“, ha spiegato il giornalista.

“L’operazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro, ma la Lazio dovrà riconoscere il 10% dell’incasso al New York City, club da cui aveva acquistato l’attaccante argentino. Dal punto di vista economico, si tratta comunque di un’operazione importante per il club biancoceleste: viene rivenduto a una cifra doppia rispetto a quella spesa per il suo acquisto. Sul piano tecnico, inoltre, il Taty non rientrava pienamente nelle preferenze di Maurizio Sarri“

Ora l’attenzione si sposta sulle mosse in entrata. “La Lazio prenderà un centrocampista e un attaccante“, ha aggiunto Salomone. Il primo nome sulla lista di Sarri resta Giacomo Raspadori, ma la pista appare in forte salita. “Nelle prossime 48 ore dovrebbe andare alla Roma: i giallorossi lavorano da settimane su questa operazione e sono nettamente in vantaggio“.

L’unico possibile spiraglio per la Lazio riguarda la formula dell’operazione: “La Lazio può avere soltanto un piccolo vantaggio: la Roma può prenderlo solo in prestito, mentre i biancocelesti potrebbero acquistarlo definitivamente. La scelta dipende dal calciatore, ma la Roma è praticamente in lotta per lo scudetto e gioca in Europa: avrebbe molte più occasioni di mettersi in mostra“.

A Formello, nel frattempo, il lavoro prosegue su altri profili. “La società non sta certo ferma“, ha assicurato Salomone, pur sottolineando una nota stonata: “Da un punto di vista tecnico lascia qualche perplessità che la prima operazione del mercato sia una cessione. Ora mi aspetto i rinforzi richiesti dall’allenatore“.

Il mercato della Lazio entra nel vivo, tra incassi importanti e scelte decisive per il futuro della squadra.