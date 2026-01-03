La partita del sabato sera ha visto il ritorno di Gasperini a Bergamo, in una partita fisica, intensa e infarcita di decisioni arbitrali a dir poco discutibili. Alla fine l’Atalanta vince 1 a 0 con un gol di Scalvini e la Roma torna a casa da Bergamo con l’ennesima sconfitta in uno scontro diretto, l’analisi della partita è di Pruzzo e Ferrajolo:

Pruzzo: “Pensavo che potesse finire in pareggio ma è persa anche questa, non si è riuscito a trovare il modo di andare in vantaggio. Una ingenuità di Svliar l’ha decisa, non c’è qualità del gioco, in certe partite ci vuole il colpo, cosa vuoi aggiungere… Tanta tensione, tanta voglia di fare ma alla fine vai a casa con niente”.

Ferrajolo: “Il primo tempo della Roma è stato inguardabile, era già sotto e nel secondo l’Atalanta ha lasciato l’iniziativa ai giallorossi che non hanno mai trovato una giocata significativa. La squadra di Gasperini ha avuto un tempo e un quarto per rimontare l’errore di Svilar con un contatto un po’ discutibile, ma l’Atalanta nel primo tempo il gol l’ha meritato, con squadre di primo livello la Roma ha grossi problemi”.