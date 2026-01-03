Svilar 5,5

Il mezzo errore costa carissimo, al netto delle decisioni arbitrali, ma come si fa a prendersela con lui quando i compagni non riescono mai ad aggredire del tutto un’aggredibile Atalanta?

Mancini 6

Partita non perfetta, anche per lui, ma ci è sembrato quello con maggiore grinta e con la sufficiente lucidità per provare a riprendere una partita che alla fine rappresenta un passo indietro molto frustrante. Ammonizione che complica la vita alla Roma in vista di Lecce, come e più di quella di Hermoso.

Ziolkowski 6 –

A tratti spaesato, ma più che altro per il disorientamento e le svagatezze dei compagni di reparto. Affrettato in alcune occasioni, ma il valore si vede e l’ affinamento dell’esperienza vale la pena attenderlo.

Hermoso 5

Nervoso, impreciso in troppi appoggi, troppo portato a cadere nelle provocazioni. Cartellino pesante.

Celik 5

Le amnesie cominciano dalla sua parte, lì l’Atalanta trova sempre più campo nel primo tempo.

Koné 5,5

Produce densità ma al tempo stesso produce caos e confusione. Sradica palloni che poi non investe in fase di appoggio.

Cristante 5,5

Un sacco di botte date e prese, senza mai impossessarsi del tutto dei tempi di gioco. A volte viene lasciato troppo solo e troppo esposto a livello di fase difensiva.

Rensch 5

Troppe volte pesce fuor d’acqua, più di un pallone regalato.

Soulé 5,5

Vivace, paradossalmente, solo nei dieci minuti che precedono la sostituzione, lì a destra, palla a terra. Troppo poco.

Dybala 5,5

Manca il dribbling del “carpe diem” in occasione del gentilissimo omaggio di Djimsiti; si sveglia solo quando arriva Wesley, perché offre sponde alle triangolazioni.

Ferguson 6

Intelligente nel calibrare il pallonetto per tentare di sfruttare l’occasionissima sullo 0 – 0, poi si ricava un’altra conclusione in un fazzoletto di terreno col marcatore addosso. Segni di vita nel deserto della produzione offensiva.

Wesley 6,5

La Roma riprende vita e campo quasi esclusivamente per la vivacità portata in dote dal suo ingresso.

Tsimikas 5

Va bene la corsa, ma piazza cross da “calcio tedesco” e a volte gestisce il pallone come se fosse alle prese con un coniglio impazzito.

Dovbyk 5,5

Volenteroso nel proporsi, un po’ imballato dopo il lungo infortunio.

El Shaarawy 6 –

Fiammate iniziali che l’umidità bergamasca alla fine spegne.

Pisilli 5,5

Non impatta a livello d’intensità.

Gasperini 5,5

Primo tempo sotto la decente soglia agonistica, contro un’Atalanta fragile dietro e “concessiva”; nel secondo l’ingresso di Wesley porta vivacità e alza il baricentro, ma non ripristina del tutto l’identità collettiva. Al netto dei dubbi sulle interpretazioni arbitrali, l’identità tattica della Roma non sempre è sembrata definita, o definibile: attenzione, non certo e non solo per colpa sua, più che altro per le interpretazioni di troppi singoli, stasera.