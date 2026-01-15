Ennesimo colpo di scena per Jannik Sinner a pochi giorni dall’inizio degli Australian Open: adesso è ufficiale.

Altra svolta per Jannik Sinner per quel che concerne il suo futuro. Il numero 2 del ranking Atp, infatti, sarà allenato da Darren Cahill anche nella prossima stagione, nonostante le voci relative a una separazione immediata.

Ad ufficializzarlo è, proprio in queste ore, lo stesso campione di San Candido: “Io e Darren ci siamo a lungo confrontati a fine anno e abbiamo deciso di proseguire insieme almeno per un’altra stagione“. Cahill, dunque, affiancherà l’altro coach Simone Vagnozzi.

Sinner, al via gli Australian Open con Cahill come coach

Una splendida notizia per Sinner a pochissimi giorni dall’inizio degli Australian Open, che prenderanno il via il 18 gennaio sui campi in cemento di Melbourne. Una straordinaria iniezione di fiducia per l’azzurro che, dunque, ora potrà dare l’assalto al terzo trionfo di fila in Australia.

Alla base della crescita esponenziale di Sinner c’è proprio la collaborazione con un grande allenatore come Cahill che, grazie alla sua esperienza, è riuscito a tirare fuori il meglio dall’attuale numero 2 della classifica mondiale. E il meglio, con gli Australian Open alle porte, deve ancora venire.