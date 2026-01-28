Pessime notizie per la Roma in questa sessione invernale di calciomercato: firma ormai imminente con il Liverpool.

Batosta pesantissima per la Roma in questa finestra di gennaio di calciomercato. Dopo gli acquisti di Robinio Vaz e Donyell Malen, i giallorossi sembravano molti vicini all’acquisto di un nuovo terzino sinistro e, invece, dall’Inghilterra arrivano pessime notizie per Gian Piero Gasperini. Ma procediamo con ordine e facciamo chiarezza.

Nei giorni scorsi, la dirigenza capitolina aveva avviati i contatti per portare in Italia David Møller Wolfe, laterale del Wolverhampton e della nazionale norvegese classe 2002: il calciatore costa troppo, ma soprattutto – secondo quanto riferito dall’edizione di oggi di ‘Repubblica’ – su Wolfe ci sarebbe ora fortissimo il Liverpool, che ha individuato proprio nel terzino di Bergen il sostituto ideale di Andrew Henry Robertson.

Niente da fare, dunque, per il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, chiamato a virare su altri profili per rinforzare la corsia mancini della squadra allenata da Gasperini. Resiste il nome di Fortini della Fiorentina, ma la concorrenza del Napoli adesso fa davvero paura.