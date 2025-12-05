Kenan Yildiz potrebbe lasciare a bocca aperta tutti i tifosi della Juventus. Questa decisione sarebbe una vera mazzata per l’ambiente.

La Juventus sta cercando pian piano di risalire la china, dopo un periodo ricco di risultati altalenanti e prestazioni non troppo brillanti. Luciano Spalletti, scelto per dare la svolta dopo l’esonero di Igor Tudor, è al lavoro per ridare entusiasmo alla piazza juventina. Non sarà facile, vista la mancanza di vittorie rilevanti ed una rosa considerata ancora non all’altezza.

Spalletti vuole dunque puntare tutto sui calciatori di maggior qualità e talento, provando a ripartire dalla loro indole propositiva per costruire una Juve dal carattere vincente. Chi se non Kenan Yildiz potrà essere il leader di una squadra alla ricerca di continuità? Il numero 10 bianconero è insostituibile anche per il nuovo allenatore, viste le sue caratteristiche eccellenti.

Il talento turco risulta ormai fondamentale per le trame offensive dei bianconeri. Il ruolo ideale per Yildiz è quello di mezzapunta sinistra, nel tridente d’attacco che solitamente vede Chico Conceiçao largo a destra ed un centravanti di riferimento, con David favorito su Openda visto l’infortunio che terrà fuori per almeno 3 mesi Dusan Vlahovic.

Sirene inglesi per Yildiz: stavolta a muoversi è la capolista di Premier League

Il problema è che Kenan Yildiz è un talento non passato di certo inosservato. Il classe 2005, che ha dimostrato di poter fare la differenza in Serie A a soli 20 anni, è finito sul taccuino di diversi club internazionali. Addirittura di recente si è parlato del Real Madrid, che lo avrebbe individuato come possibile sostituto di Vinicius.

Ma secondo il Corriere dello Sport, a fare sul serio per Yildiz stavolta si è inserito un importante club inglese. L’Arsenal, capolista attuale in Premier League, ha mosso i primi passi in maniera informale per arrivare al talento turco. Sondaggi interessati quelli della squadra guidata da Mikel Arteta, che storicamente è una piazza ideale per far fare il salto di qualità ai talenti internazionali.

Per resistere agli assalti esteri, la Juventus dovrà muoversi il prima possibile con l’entourage di Yildiz. Il club bianconero dovrà rivedere a rialzo il contratto del turco, che attualmente scade a giugno 2029. Ma il problema è lo stipendio: 1,7 milioni netti a stagione, dunque un ingaggio da comprimario piuttosto che da elemento centrale qual è.

Nei prossimi mesi si attendono sviluppi, con la Juve che blinderà certamente Yildiz nel mercato di gennaio e proverà a convincerlo a rinnovare a cifre più consone al suo talento. L’Arsenal è una minaccia concreta, visto il prestigio della Premier League e i fondi a disposizione del club di Londra.