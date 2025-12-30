Il campo ha visto la Roma vincere contro il Genoa nell’ultima partita di Serie A di questo 2025: 3-1 il punteggio finale. Ma inevitabilmente, l’attenzione dei tifosi e di tutti gli appassionati di un calcio di altri tempi (assolutamente più genuino e sentimentale) non poteva non ricadere anche sul commovente incrocio del destino fra l’attuale allenatore dei rossoblù, Daniele De Rossi, e la piazza che prima da tifoso, poi da bandiera e infine anche da allenatore, l’ha visto crescere e brillare. Sia come uomo che come professionista.

Tanti i cori, gli striscioni e le dediche sugli spalti per “Capitan Futuro“, che pur amareggiato per la sconfitta dei suoi, ha mantenuto la sua parola. Bello e doveroso il suo saluto a tutto il pubblico dello Stadio Olimpico. Così come è stata a dir poco commovente la lunga camminata che l’ha portato fin sotto la “sua” Curva Sud: quella che non l’ha mai abbandonato e che, per colpa di dirigenti incapaci, un anno fa non aveva potuto salutare degnamente prima di andarsene (o meglio, essere ingiustamente cacciato).

Queste le sue parole nel post-partita: “Il saluto sotto la Sud? Ho riassaporato vecchi sapori. Avrei sperato di farlo con un altro spirito, ma non ero riuscito a salutarli bene l’ultima volta. Quella curva è stata piena per 100 anni e si è svuotata una sola volta, quando sono stato mandato via io. Glielo dovevo e loro sapevano che non potevo andare lì sotto saltellando, perché sono molto dispiaciuto per il risultato“.

Un pensiero poi ai suoi ex calciatori: “Anche per loro fu uno shock quando me ne andai. C‘è ancora un grande rapporto e ho un grande amore anche per loro come per i tifosi. Li ho ritrovati in grande forma, anche troppo visto che sono stati nettamente superiori a noi. Li ringrazio per avermi aspettato in campo dopo la partita“. E ancora: “A Roma ho provato a portare i migliori giocatori possibili per il bene della squadra e per il bene mio, perché pensavo di poter fare bene. Loro però vanno forte non perché li ho portati io. Ma perché ora c’è un allenatore molto forte e i risultati lo stanno dimostrando“.

