Verstappen prende una clamorosa decisione in vista del Mondiale 2026 di Formula 1: cambia di nuovo tutto. 

Ha disputato una seconda parte di stagione a livelli stratosferici, recuperando quando tutto il distacco in classifica e arrendendosi a Norris per soli 2 punti. Max Verstappen ha dimostrato ancora una volta di essere l’uomo da battere in Formula 1 e, almeno al momento, il pilota più veloce del Circus.

Verstappen (foto @maxverstappen1) – radioradio.it

Ma adesso arriva una clamorosa novità in vista del Mondiale 2026: il campionissimo olandese della Red Bull, infatti, scenderà in pista col numero 3, ereditato dal suo grande amico ed ex compagno di squadra Daniel Ricciardo. Ad ufficializzarlo è lo stesso Verstappen in un’intervista rilasciata alla tv olandese ‘Viaplay’: “Ora posso dirlo senza problemi. Il mio numero preferito è sempre stato il 3, a parte l’1. Adesso è arrivato finalmente il momento di cambiare e io preferisco un singolo 3 a due 3. Ho sempre detto che rappresentava una doppia fortuna, ma ho già avuto la mia fortuna in F1“.

Verstappen cambia: cosa succederà l’anno prossimo

Una novità importante, dunque, per Verstappen che rimarrà ancora alla guida della Red Bull nonostante le insistenti voci di mercato relative a un suo addio. Il 28enne originario di Hasselt proverà ad essere protagonista sin dalle prime gare e a riportare il Mondiale in casa Red Bull, dopo l’affermazione di quest’anno da parte della McLaren.

Verstappen (foto @Max33Verstappen) – radioradio.it

Sarà un Mondiale apertissimo, proprio come quello del 2025, anche perché le Mercedes sembrano in ripresa e anche in casa Ferrari lavorano ad una monoposto finalmente competitiva. Leclerc e Hamilton hanno tutto per duellare con i primi e a Maranello sognano di affidare una macchina velocissima al monegasco e all’inglese. Sarà davvero così alla fine? Lo scopriremo molto presto…

 