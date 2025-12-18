Verstappen prende una clamorosa decisione in vista del Mondiale 2026 di Formula 1: cambia di nuovo tutto.

Ha disputato una seconda parte di stagione a livelli stratosferici, recuperando quando tutto il distacco in classifica e arrendendosi a Norris per soli 2 punti. Max Verstappen ha dimostrato ancora una volta di essere l’uomo da battere in Formula 1 e, almeno al momento, il pilota più veloce del Circus.

Ma adesso arriva una clamorosa novità in vista del Mondiale 2026: il campionissimo olandese della Red Bull, infatti, scenderà in pista col numero 3, ereditato dal suo grande amico ed ex compagno di squadra Daniel Ricciardo. Ad ufficializzarlo è lo stesso Verstappen in un’intervista rilasciata alla tv olandese ‘Viaplay’: “Ora posso dirlo senza problemi. Il mio numero preferito è sempre stato il 3, a parte l’1. Adesso è arrivato finalmente il momento di cambiare e io preferisco un singolo 3 a due 3. Ho sempre detto che rappresentava una doppia fortuna, ma ho già avuto la mia fortuna in F1“.

Verstappen cambia: cosa succederà l’anno prossimo

Una novità importante, dunque, per Verstappen che rimarrà ancora alla guida della Red Bull nonostante le insistenti voci di mercato relative a un suo addio. Il 28enne originario di Hasselt proverà ad essere protagonista sin dalle prime gare e a riportare il Mondiale in casa Red Bull, dopo l’affermazione di quest’anno da parte della McLaren.

Sarà un Mondiale apertissimo, proprio come quello del 2025, anche perché le Mercedes sembrano in ripresa e anche in casa Ferrari lavorano ad una monoposto finalmente competitiva. Leclerc e Hamilton hanno tutto per duellare con i primi e a Maranello sognano di affidare una macchina velocissima al monegasco e all’inglese. Sarà davvero così alla fine? Lo scopriremo molto presto…