Notizia bomba che arriva dopo la fine del mondiale di Formula 1 del 2025. Max Verstappen deve ricominciare da capo.

Quest’anno il mondiale di Formula 1 è finalmente tornato ad essere emozionante ed incerto fino all’ultimo gran premio. La stagione appena conclusa ha visto infatti una lotta fra tre piloti per la vittoria del titolo mondiale, conquistato poi da Lando Norris dopo la gara corsa ad Abu Dhabi.

Il pilota McLaren ha rotto l’egemonia che vedeva primeggiare Max Verstappen ormai da diversi anni. Proprio il fuoriclasse alla guida della Red Bull ha avuto il merito di tenere accesa fino all’ultimo la corsa per il titolo, con una grande rimonta negli scorsi mesi che però non è bastata per togliere lo scettro a Norris.

Un Verstappen che comunque si è confermato il protagonista più talentuoso e combattivo del Circus. Una svolta arrivata dopo la separazione con lo storico team principal Christian Horner, con cui i rapporti sembravano ormai compromessi. Ma in queste ore l’olandese perderà nuovamente un personaggio di riferimento, come annunciato di recente dal team Red Bull: una rivoluzione che vedrà protagonista anche Verstappen stesso.

Altro addio dalla Red Bull: ufficiale la separazione dal consulente senior Helmut Marko

Dopo Horner, la scuderia Red Bull saluta un altro personaggio storico, che ha avuto un ruolo importante nella crescita ad altissimi livelli del team anglo-austriaco. Stiamo parlando di Helmut Marko, ex pilota e noto consulente tecnico. Un uomo che ha avuto sempre grande rilevanza, oltre ad un rapporto di grande fiducia con Verstappen.

Dopo il GP di Yas Marina, Marko ha confermato le voci che circolavano nei giorni precedenti. L’82enne austriaco si è dimesso dal ruolo di consulente senior, tutto ufficializzato da un comunicato diffuso dalla Red Bull nelle scorse ore.

“È stato meraviglioso poter contribuire a plasmare e condividere questa esperienza con così tante persone di talento. Tutto ciò che abbiamo costruito e realizzato insieme mi riempie di orgoglio – ha ammesso Marko – il fatto di aver mancato per un soffio il campionato mondiale in questa stagione mi ha commosso profondamente e mi ha fatto capire che ora è il momento giusto per chiudere questo capitolo molto lungo, intenso e ricco di successi”.

Marko è stato l’uomo che ha scovato e lanciato nella Formula 1 talenti del calibro di Ricciardo, Sainz, Gasly, Vettel e ovviamente Verstappen. Alla base del suo addio ci sarebbero, secondo indiscrezioni, i malumori del CEO Oliver Mintzlaff, stufo delle manie di protagonismo dell’ormai ex consulente austriaco.