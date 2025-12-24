Arriva un’altra resa per Jannik Sinner proprio negli ultimi giorni di questo fantastico 2026: ecco cos’è successo.

Sinner secondo alle spalle di Alcaraz. Non si tratta del ranking Atp dove l’azzurro si vede già costretto a inseguire il campione spagnolo, ma di una speciale graduatoria resa nota proprio in queste ore dall’ATP.

L’Association of Tennis Professionals, infatti, ha da poco ufficializzato l’elenco definitivo dei montepremi di quest’anno che, tra le altre cose, tiene conto anche di quanto incassati nel corso di tornei Masters 1000 e ATP 500 obbligatori. Davanti a tutti, ancora una volta c’è Carlos Alcaraz che ha chiuso il 2025 con un incasso da brividi: 21.354.778 dollari americani.

Tennis, la classifica dei più ricchi: Sinner secondo, Musetti quinto

Secondo posto anche qui per Jannik Sinner, che si porta a casa un montepremi totale di 19.120.641 dollari. Chiude il podio il tedesco Alexander Zverev con 7,4 milioni davanti a Alex de Minaur con 6,6 milioni (quarto). La grandissima sorpresa è rappresentata dalla quinta posizione, occupata dall’italiano Lorenzo Musetti con un totale di 6,3 milioni di dollari.

Sinner, dunque, deve arrendersi ancora una volta allo strapotere di Carlos Alcaraz, ma il 2026 è alle porte e il campione di San Candido è pronto a riprendersi tutto con gli interessi. A cominciare dagli Australian Open, che avranno inizio il prossimo 18 gennaio: Sinner punta a calare il bis dopo il successo ottenuto un anno fa proprio sui campi in cemento di Melbourne.