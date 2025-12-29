Tegola in casa Roma a pochissime ore dal posticipo della 17esima giornata di Serie A contro il Genoa: ecco le ultime.

Cresce l’attesa per il posticipo della 17esima giornata di Serie A tra Roma e Genoa, in programma questa sera alle ore 20:45. Il tecnico del Grifone, Daniele De Rossi, sfida dunque il suo passato in una partita che si preannuncia scoppiettante e aperta a qualsiasi tipo di risultato.

I giallorossi attraversano un pessimo momento con 3 sconfitte (Napoli, Cagliari e Juve) nelle ultime 4 giornate di campionato e occupano la quinta posizione in classifica. I rossoblu non stanno meglio: De Rossi ha perso contro Inter e Atalanta e sono 17esimi a quota 14 punti.

Tegola Roma, Gasperini perde Baldanzi: i convocati

Intanto c’è da registrare una tegola in casa Roma a poche ore dal fischio d’inizio: non ci sarà Baldanzi, costretto al forfait a causa della febbre e non convocato. Ecco la lista: Vasquez, Gollini, Svilar; Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Mirra, Ghilardi; Cristante, Kone, Romano, Pisilli; Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy.

Roma in campo con il consueto 3-4-2-1: davanti a Svilar agiranno Mancini, Ziolkowski e Rensch, mediana composta da Celik, Cristante, Koné, Wesley da destra verso sinistra, mentre Soulé e El Shaarawy si piazzeranno alle spalle dell’unica punta.

Parola, dunque, al campo: all’Olimpico arriva il Genoa dell’ex De Rossi e la Roma ha un disperato bisogno di punti.