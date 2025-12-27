La partita di Udine delle ore 18:00 è stata giocata dalla Lazio in piena emergenza. La squadra di Sarri non riesce ad andare oltre al pari, complice ancora una volta una situazione arbitrale: Davis pareggia al 95esimo, ma durante l’azione ci sono due falli di mano dell’Udinese. Il Var è contrario alla Lazio, come in moltissime occasioni dall’inizio della stagione. Anche questa giornata termina con i giocatori biancocelesti che accerchiano l’arbitro, l’analisi della partita è affidata a Franco Melli: “persino il signor Marelli che quando giudica la Lazio dice che c’è la neve mentre spende il sole ha detto cosa prevede il regolamento. Chi segna non può toccare il pallone con il braccio, abbiamo visto che all’ultimo secondo il tiro di Zaniolo ha toccato il braccio di Davis. Veramente vergognoso, poi David complice l’annichilita difesa della Lazio ha segnato.

Il gol è stato convalidato, questo 1 a 1 poteva diventare uno 0-2 ma Isaksen ha sbagliato un gol con la parata di stinco di Padelli. La Lazio è continuamente defraudata, turlupinata in tutti i modi possibili. Io non so cosa si possa fare per invertire questa tendenza. Il primo tocco di mano poi ci dicono che non è mano, ma il secondo è impressionante”