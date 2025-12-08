Il Milan ritrova equilibrio e punti in una trasferta complicata contro un Torino aggressivo e determinato. Dopo un avvio da incubo, con due gol subiti in pochi minuti, i rossoneri reagiscono grazie alla qualità dei singoli e agli innesti dalla panchina. Il protagonista è Christian Pulisic, autore di una doppietta che cambia volto alla partita nella ripresa.

L’impatto granata e il doppio schiaffo iniziale

Il Torino parte con intensità, pressando alto e costruendo subito un’occasione potenziale al 2’. La gara si accende all’8’, quando un braccio di Tomori porta al rigore trasformato da Vlasic, impeccabile dagli undici metri. Il Milan vacilla e al 17’ arriva il raddoppio: ripartenza fulminea, conclusione secca di Zapata che passa sotto le gambe di Pavlovic e vale il 2-0. La squadra rossonera protesta per un’irregolarità che ha portato al gol, ma Chiffi convalida. È una fase di totale smarrimento per gli uomini di Allegri, oggi sostituito da Landucci.

La reazione rossonera e il capolavoro di Rabiot

Il Milan prova a rimettere ordine, ma perde immediatamente Leao per un problema muscolare. È un colpo durissimo, però la squadra trova nuova energia al 24’, quando Rabiot inventa una conclusione violenta dalla distanza che riapre la partita. I rossoneri crescono: Nkunku spreca una buona transizione e allo scadere il Milan sfiora il pari con un nuovo tentativo del centrocampista francese. Si va al riposo con un 2-1 che lascia tutto aperto.

La ripresa cambia volto: entra Pulisic e cambia la partita

La seconda frazione si apre senza cambi, ma il Milan alza subito i giri. Loftus-Cheek e Nkunku combinano bene, mentre Israel tiene in vita il Torino con due parate decisive su Bartesaghi e Ricci. Al 66’ entra Pulisic, una scelta che si rivela immediatamente decisiva: dopo pochi secondi l’americano converte un pallone vagante in area e firma il 2-2. Il Torino prova a rispondere, trova anche un gol con Sagrado ma viene annullato per fallo su Saelemaekers.

L’uomo della notte: Pulisic firma la rimonta

Il Milan ora comanda la partita e al 77’ arriva il colpo che ribalta tutto: cross di Ricci e Pulisic conclude di mancino per il 2-3, siglando la sua doppietta personale. Il Torino prova a rientrare, ma manca lucidità negli ultimi metri. Nel finale viene annullato un gol allo stesso americano per la posizione irregolare di Nkunku al momento dell’assist. Non cambia la sostanza: il Milan completa la rimonta e porta a casa tre punti pesantissimi nella corsa alla vetta.