Tether vuole la Juve ▷ “Ecco la reale entità dell’offerta: vogliono coprire anche il debito”

Tether Investments, controllata dal gigante delle criptovalute Tether, ha presentato il 12 dicembre un’offerta vincolante non sollecitata a Exor per rilevare l’intera quota del 65,4% nella Juventus. La proposta valuta il club circa 1,4 miliardi di euro complessivi, con un prezzo di 2,66 euro per azione. Paolo Ardoino, CEO di Tether e tifoso bianconero, ha annunciato l’offerta su X, sottolineando l’impegno a investire ulteriori 1 miliardo di euro per rafforzare la squadra e sviluppare il club. Tether, già azionista con l’11,527%, mira a un takeover completo, con successiva OPA obbligatoria sul flottante. Exor, holding della famiglia Agnelli che controlla la Juve dal 1923, ha respinto immediatamente: “La Juventus non è in vendita, nessuna negoziazione in corso né con Tether né con altri”. “Intanto – spiega il vicedirettore della Gazzetta dello Sport Stefano Agresti in diretta ai nostri microfoni – questa offerta rimane sul piatto ancora per un po’ di giorni, per 10 giorni fino al 25 dicembre e vediamo se cambia lo scenario”.

