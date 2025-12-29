Retroscena da brividi in queste ore: la notizia riguarda Jannik Sinner da una parte e Michael Schumacher dall’altra.

Domani, lunedì 29 dicembre, saranno esattamente trascorsi 12 anni dal giorno in cui è cambiata purtroppo la vita di Michael Schumacher, vittima di un terribile incidente su una pista da sci a Meribel.

Dopo diversi mesi in coma farmacologico, la leggenda tedesca di Formula 1 è tornata a casa, assistita dal calore della famiglia e delle pochissime persone a cui è stato concesso di fargli visita.

Tra queste figura, a sorpresa, anche Laila Hasanovic, attuale fidanzata di Jannik Sinner. Molti ne ignorano il motivo, ma adesso vi spiegheremo il perché di questo ‘permesso’ concesso alla bellissima modella e influencer danese.

Laila Hasanovic può fare visita a Michael Schumacher: il motivo

Laila Hasanovic, infatti, è stata la fidanzata di Mick Schumacher, figlio di Michael. La storia d’amore tra i due è durato a lungo e Laila era diventata ormai una di famiglia, a tal punto che – secondo il ‘Daily Mail’ – ha avuto la possibilità di fare visita in più occasioni a Michael Schumacher.

Michael Schumacher, che “non rivedremo più” secondo Richard Hopkins (ex responsabile delle operazioni della Red Bull), lotta ancora come un leone, circondato dall’amore della moglie Corinna e di amici storici come Jean Todt, Ross Brawn, Luca Badoer e Gehrard Berger.

Gli appassionati di sport e tutte le persone che lo hanno amato sperano ancora in un miracolo e auspicano di rivederlo presto, a dodici anni esatti da quel maledetto 29 dicembre 2013.