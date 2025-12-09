“Ecco chi vince lo Scudetto” ▷ Napoli, Inter o Milan? Il pronostico del nostro radio-videogioco

LOTTA SCUDETTO – L’Inter travolge il tanto decantato Como; il Napoli spazza via la Juventus dell’ex Spalletti e il Milan spinto da “Capitan America” Pulisic ribalta il risultato contro il Torino!

Lo dice tanto l’attuale classifica di Serie A (Milan e Napoli 31 pt; Inter 30) così come l’esperienza e il talento dei loro giocatori: sono queste tre le squadre che, verosimilmente, quest’anno si contenderanno lo Scudetto. Se a tutto questo aggiungiamo poi il calibro dei loro tecnici, l’ipotesi si fa ancora più concreta. Antonio Conte e Massimiliano Allegri sono fra gli allenatori più vincenti della storia della Serie A (11 gli Scudetti totali conquistati dai due), mentre Cristian Chivu rappresenta senz’altro uno dei volti più promettenti della nuova generazione.

Chi porterà il vessillo in porto? A Radio Radio le cose banali non ci piacciono: abbiamo provato a immaginarlo con un piccolo “Radio-Videogioco”

