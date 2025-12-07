Incredibile ma vero: a Roma si sogna il ritorno di Mohamed Salah, uno degli attaccanti più forti passati per il club giallorosso.

Moltissimi tifosi romanisti ancora non hanno digerito quello che accadde nell’estate 2017. Quando la Roma, dopo aver versato lacrime amare per l’addio al calcio di Francesco Totti, scelse di cedere per esigenze di cassa uno dei suoi migliori asset, l’attaccante egiziano Mohamed Salah.

L’offerta di 42 milioni più bonus da parte del Liverpool venne accettata dall’allora direttore sportivo Monchi, facendo disperare tutti i fan del talento classe ’92, uno dei calciatori di maggior spessore e velocità dell’intera Serie A. Tanto che la Roma, per diversi anni, non è più riuscita a trovare sul mercato un’ala d’attacco di piede mancino così performante e determinante come Salah.

Il resto è storia: Salah a Liverpool è cresciuto e maturato, divenendo uno dei migliori attaccanti al mondo. Il suo ruolo di marcia negli ultimi sette anni in Premier conta la bellezza di 188 reti segnate, oltre alla conquista di due campionati e della Champions League nel 2019. Insomma, un upgrade incredibile per l’ex giallorosso, che è comunque sempre rimasto grato alla Roma ed ai romanisti per il periodo caloroso in cui ha indossato quella maglia.

Salah scaricato da Slot e dal Liverpool: sui social i tifosi della Roma si scatenano

La stagione attualmente in corso però si sta rivelando molto complicata per Salah e per il Liverpool, che viene da una serie di risultati tutt’altro che positivi. Inoltre il tecnico Arne Slot nelle ultime tre partite lo ha lasciato in panchina, concedendogli solo 45′ contro il Sunderland.

Salah si è sfogato di recente, parlando di una rottura quasi totale con l’ambiente: “Per 3 volte di fila sono stato messo in panchina, è la prima volta che mi succede in carriera. Ho fatto così tanto per questo club, non so perché io stia in panchina, mi sembra che il club mi stia buttando sotto un bus. Slot? Ho sempre detto di avere un buon rapporto con lui, al all’improvviso non c’è più. Sembra che qualcuno non mi voglia più nel club”.

Queste parole sofferenti hanno fatto eco fino a Roma, dove i tifosi romanisti sognano a questo punto un ritorno dell’egiziano sotto il Colosseo. In caso di reale rottura tra Salah ed il Liverpool, l’ipotesi giallorossa non sarebbe da scartare.

“Torna a casa Momo” – è uno dei tanti messaggi social che sono comparsi nelle ultime ore. Va ricordato come Salah abbia giocato in maglia giallorossa tra il 2015 ed il 2017, collezionando 83 presenze ufficiali e 34 reti realizzate.