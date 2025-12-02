“Su Koné è sempre fallo a velocità normale! Almeno vai al VAR a vedere” | Roma-Napoli, parla Pruzzo

La notte dell’Olimpico incorona il Napoli, che supera la Roma 0-1 grazie a un’azione da manuale del contropiede: coast to coast di David Neres, assist perfetto di Højlund, e conclusione chirurgica dell’ex Benfica che piega Svilar e rimette gli azzurri al comando della classifica insieme al Milan. Una prova di forza netta, solida, costruita sulla qualità dei singoli ma soprattutto su un’organizzazione impeccabile: Buongiorno, Rrahmani e Beukema murano ogni tentativo giallorosso, Lobotka detta i tempi come un metronomo, e la Roma fatica tremendamente a creare pericoli reali, complice l’assenza di un attaccante di peso e la serata opaca di uomini come Ferguson e Baldanzi.

Eppure, la partita si accende già nelle primissime battute, quando l’Olimpico esplode per un contrasto tra Rrahmani e Manu Koné all’inizio dell’azione che porterà poi al gol decisivo. L’arbitro Massa lascia correre, giudicando regolare l’intervento, mentre i giocatori della Roma protestano immediatamente, convinti che il contatto meritasse quantomeno un check più approfondito al VAR.

Un episodio che ha inevitabilmente spostato il dibattito del post-partita: tecnico, tattico, ma soprattutto arbitrale. E proprio su questo si è soffermato l’ex bomber giallorosso Roberto Pruzzo, intervenuto a Radio Radio Mattino – Sport e News, con parole durissime e un giudizio netto sull’intervento di Rrahmani e sulla gestione tecnologica dell’azione.

Roma-Napoli, Pruzzo: “Sono stanco di parlare di arbitri. I giallorossi non escono ridimensionati dalla sconfitta”

“A velocità normale, quello di Rrahmani su Koné è sempre fallo! Come ha fatto l’arbitro Massa a essere così sicuro della decisione senza nemmeno ricorrere al VAR? Ci voleva un occhio di falco per vedere bene a occhio nudo. Gasperini? Più di questo non può fare… Che cambi poteva fare? Quelli ha di giocatori, non può inventarsi nulla. La partita è stata persa per un episodio, era un match da 0-0“.

