La Roma perde la quarta partita in campionato, sempre in scontri diretti. Decisivo il gol in contropiede di Neres. Il commento a “botta calda” della partita è affidato come di consueto al Presidente Ferrajolo: “La Roma non rimonta mai se becca un gol e ha perso gli scontri diretti con le rivali. Forse il contropiede decisivo è stato viziato da un fallo inziale nell’azione. Massa è uno che fa giocare molto, a volte anche troppo, lascia anche passare dei falli. C’è stata una battaglia tremenda, si è vista poca qualità, perché mancavano i grandi protagonisti e quando si gioca su questi ritmi va messo in conto anche questo. L’azione del gol del Napoli parte dal limite della loro area, la difesa della Roma si è fatta infilare e non sono in quella occasione.

Svilar che è stato il migliore ne aveva salvato un altro. Forse la Roma meritava il pareggio, ma come fa una squadra a pareggiare se il primo tiro lo fa al 90esimo? Prima della prodezza su Baldanzi non ci eravamo accorti del portiere del Napoli. Il Napoli ha dato prova di essere una squadra solida, la Roma non è a quel livello, soprattutto davanti. Ferguson è stato evanescente, Soulé nelle partite importanti sparisce”