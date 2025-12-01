Contro il Napoli, allo Stadio Olimpico la Roma perde la quarta partita in campionato, sempre in scontri diretti. Decisivo il gol in contropiede di Neres.
ROMA – NAPOLI | SOULE’: “Non pervenuto”
Svilar 6,5
Intercetta quel che può; si proietta in uscita col solito tempismo, quasi rimettendoci una costola, all’inizio.
Mancini 5,5
Soffre un po’ troppo la pressione del Napoli, quella di Lang in particolare.
N’Dicka 5,5
A campo aperto accusa disagio, contro Hojlund.
Hermoso 6
Tatticamente il più puntuale dei difensori, per quanto non esente da titubanze.
Celik 5
Presta il fianco, arrancando. Dalla sua parte McTominay e compagni sembra che abbiano il Telepass.
Cristante 5,5
In occasione del gol del Napoli Neres lo saluta e se ne va; in aggiunta, un po’ di palloni persi.
Koné 6
Rahmani lo abbatte ma per Massa è tutto ok e il Napoli segna. Primo tempo più a scartamento ridotto, poi la percorrenza è più fluida. Trova meno assistenza del solito in costruzione.
Wesley 6
Riceve pochi palloni in proporzione a quanti ne riceve; in ripiegamento, soffre Neres.
Soulé 5 –
Non pervenuto.
Pellegrini 6 –
Transizioni offensive di qualità, quando ci sono di mezzo i suoi piedi. Meglio nella seconda parte.
Ferguson 5
Offre un punto di riferimento, là davanti: alla difesa del Napoli. Prevedibile nei movimenti, servirlo è una fatica.
Baldanzi 6+
Vivacità e una conclusione pericolosa: l’unica della Roma.
El Aynaoui 6+
Con lui, un palleggio più sensato.
Dybala 5
Impatto insufficiente sulla partita.
Bailey SV
El Shaarawy SV
Gasperini 6
Preparata con attenzione, disputata soffrendo un po’ troppo i ritmi del Napoli.