Contro il Napoli, allo Stadio Olimpico la Roma perde la quarta partita in campionato, sempre in scontri diretti. Decisivo il gol in contropiede di Neres.

ROMA – NAPOLI | SOULE’: “Non pervenuto”

Svilar 6,5

Intercetta quel che può; si proietta in uscita col solito tempismo, quasi rimettendoci una costola, all’inizio.

Mancini 5,5

Soffre un po’ troppo la pressione del Napoli, quella di Lang in particolare.

N’Dicka 5,5

A campo aperto accusa disagio, contro Hojlund.

Hermoso 6

Tatticamente il più puntuale dei difensori, per quanto non esente da titubanze.

Celik 5

Presta il fianco, arrancando. Dalla sua parte McTominay e compagni sembra che abbiano il Telepass.

Cristante 5,5

In occasione del gol del Napoli Neres lo saluta e se ne va; in aggiunta, un po’ di palloni persi.

Koné 6

Rahmani lo abbatte ma per Massa è tutto ok e il Napoli segna. Primo tempo più a scartamento ridotto, poi la percorrenza è più fluida. Trova meno assistenza del solito in costruzione.

Wesley 6

Riceve pochi palloni in proporzione a quanti ne riceve; in ripiegamento, soffre Neres.

Soulé 5 –

Non pervenuto.

Pellegrini 6 –

Transizioni offensive di qualità, quando ci sono di mezzo i suoi piedi. Meglio nella seconda parte.

Ferguson 5

Offre un punto di riferimento, là davanti: alla difesa del Napoli. Prevedibile nei movimenti, servirlo è una fatica.

Baldanzi 6+

Vivacità e una conclusione pericolosa: l’unica della Roma.

El Aynaoui 6+

Con lui, un palleggio più sensato.

Dybala 5

Impatto insufficiente sulla partita.

Bailey SV

El Shaarawy SV

Gasperini 6

Preparata con attenzione, disputata soffrendo un po’ troppo i ritmi del Napoli.